الجمعة 07 فبراير 2025
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الحماية المدنية بالشرقية تنجح في إخماد حريقين دون خسائر في الأرواح

حرائق محافظة الشرقية،فيتو
حرائق محافظة الشرقية،فيتو

 تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من إخماد حريقين منفصلين دون حدوث إصابات بشرية، وذلك بدائرة صان الحجر وأبوكبير.

السيطرة على حريق حظيرة مواشي في الشرقية (صور)

حريق مخزن في صان الحجر.. والحماية المدنية تتمكن من السيطرة عليه

 تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا بنشوب حريق في مخزن بنطاق صان الحجر، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية التي تمكنت من محاصرة النيران وإخمادها بعد امتدادها لبعض المنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات كبيرة دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الخسائر، ومدى صلاحية المخزن من عدمه وتكثيف تحريات المباحث.

 

حريق يلتهم محل ملابس في ابوكبير

كما تلقت  غرفة عمليات النجدة إخطارا بنشوب حريق هائل في محل ملابس بدائرة مركز أبو كبير، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء من قبل قطاع الحماية المدنية.

ونجحت قوات  الحماية المدنية بالشرقية في السيطرة على الحريق بينما التهمت النيران محتويات المحل من الداخل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

8 أسباب وراء اندلاع الحرائق.. و7 خطوات تمنع حدوثها

وكشف مصدر مسؤول لـ"فيتو" بأن هناك 8 أسباب رئيسية لاندلاع  الحرائق وفقًا لتقارير فنية أعدها بعد إجراء معاينات وتحقيقات موسعة، موضحًا بأن هناك 7 إجراءات وقائية تحد من الحرائق.

أسباب الحرائق
1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والاسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية
1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل

إرشادات الحماية المدنية 

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

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