مواعيد وخدمات تدخل التحديث في بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن إجراء بعض التحديثات على الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء اليوم الجمعة.

وقال البنك في رسالة للعملاء إنه حرصا على تقديم أعلى مستويات الجودة، برجاء العلم أنه سيتم إجراء بعض التحديثات على أنظمة الإنترنت والموبايل البنكي يوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025.



وأوضح البنك أن التحديث اعتبارًا من الساعة 2:00 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا مما قد يؤثر على الخدمة المقدمة للعملاء خلال فترة التحديث منوها إلى أنه لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ 16990.

تحديثات البنوك

قال بنك كريدي أجريكول إنه سيتم تحديث النظام البنكي يوم السبت 8/2 من 12ص لـ12م، ويومي السبت 15/2 و22/2 من 12ص لـ8 ص.

تعذر استخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر

وأضاف البنك في رسالة لعملائه أنه سيتعذر استخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر، والخدمات الرقمية والصراف الآلي خلال هذه الفترة.

كشف بنك مصر عن إجراء بعض التحديثات على الخدمات المصرفية على مدار يومين.

وقال البنك في رسالة للعملاء إنه حرصًا على تقديم أعلى مستويات الجودة، برجاء العلم أنه سيتم إجراء بعض التحديثات على أنظمة البنك التشغيلية يومي:

الجمعة الموافق 7 فبراير 2025 اعتبارًا من الساعة 3:00 صباحًا وحتى 9:00 صباحًا

والسبت الموافق 8 فبراير 2025 اعتبارًا من الساعة 3:00 صباحًا وحتى 6:00 صباحًا

وأضاف البنك في رسالته للعملاء أنه يأسف لتأثر الخدمات المقدمة لهم خلال فترة التحديث.

بطاقات بنك القاهرة المدفوعة ، حدد بنك القاهرة عددا من الخدمات التي تقدمها البطاقات المدفوعة مقدما في فروع البنك.

وتشمل خصائص بطاقة بنك القاهرة المدفوعة مقدما ما يلي:



1-يمكن للشباب شراء البطاقة من سن 10 سنوات تحت وصاية الولى الطبيعي سواء الوالد أو الوالدة وذلك من أي فرع من فروع بنك القاهرة.

2-تصدر البطاقة دون الحاجة لفتح حساب

3- لا توجد بطاقات إضافية على قوة البطاقة الأصلية.

4- لا يمكن إصدار أو طباعة كشف حساب للبطاقات المدفوعة مقدما.

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