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خارج الحدود

البيت الأبيض عن تنصيب مادورو رئيسا لفنزويلا: انتهاك لقيم الديمقراطية

البيت الابيض،فيتو
البيت الابيض،فيتو

علق البيت الأبيض، مساء اليوم الجمعه، علي تنصيب مادورو، رئيسا لفنزويلا، قائلا أنه انتهك القيم الديمقراطية بتنصيب نفسه رئيسا.

البيت الأبيض يعلق علي تنصيب مادرور 

وأعلن البيت الأبيض أنه قام  بزيادة عدد المسؤولين في فنزويلا الذين يخضعون للعقوبات ليصل إلى 187 مسؤولا.

وقبل وقت سابق أدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة تستمر ستة أعوام في الجمعية الوطنية في كراكاس.

تنصيب نيكولاس مادورو رئيسًا لولاية ثالثة في فنزويلا

وخلال مراسم التنصيب قال مادورو أمام رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريجيز "أقسم إن هذه الولاية الرئاسية الجديدة ستكون ولاية سلام".

فرد رودريجيز: "تم تنصيبك رئيسًا بحسب الدستور".

وكانت المعارضة أعلنت رفضها إعادة انتخاب مادورو، وأصرت على أنها هي التي فازت في الانتخابات، وأن نتائج فرز الأصوات أظهرت فوزًا ساحقًا لمرشحها جونزالس الذي اعترفت به عدد من الحكومات، منها الولايات المتحدة، رئيسًا منتخبًا.

وفي الشهور التالية للانتخابات، فر جونزاليس إلى إسبانيا واختبأت حليفته ماريا كورينا ملتشادو في فنزويلا واُعتقلت شخصيات معارضة بارزة ومحتجون.

وقال جونزاليس الذي قام بجولة في الأمريكيتين هذا الأسبوع، إنه سيعود إلى فنزويلا لتولي منصب الرئيس، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

وسبق أن أعلنت الحكومة الفنزويلية أنها ستعتقل جونزاليس إذا عاد، وعرضت مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

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