خالد جاد الله: إمام عاشور لاعب تقيل، ورشاد المتولي لا يصلح للأهلي

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، محمد عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لاعب واعد ويحتاج إلى المشاركة في المباريات.



وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc": "الحكم على صفقات الأهلي سيكون بعد 5 مباريات، ومصطفى العش، من أكثر الصفقات المفيدة في الأهلي وسيظهر ذلك في المباريات القادمة".



وتابع: "العش يمتلك إمكانيات كبيرة، وعنده جراءة، وكريم الدبيس لاعب على مستوى عالٍ، ويستحق المشاركة وسيجعل الإدارة تتراجع عن تفعيل بند يحيى عطية الله".



وشدد: "جراديشار لاعب جيد، وسجل 3 أهداف وهي سهلة، ولكن واضع أن الكرة تحبه، ومحمد عبد الله، لو حصل على الفرصة سيتألق لأنه يمتلك سرعة ومهارة وثقة ولا ينقصه شيء سوى المشاركة في المباريات بشكل متتالٍ وسيكون إضافة كبيرة لخط هجوم الأهلي".



وعن إمام عاشور قال: "لاعب تقيل يؤدي بشكل جيد جدًّا، وأظهر إمكانياته في الأدوار الهجومية، وهذا لم يكن معروف عنه في الفترة الماضية، وأصبح يسجل ويصنع، وهو لاعب كبير وطور من نفسه وأصبح يستطيع المشاركة في مركز الجناح أو صناعة اللعب بجانب وسط الملعب، وجميع مراكز الهجوم، وهو لاعب خط وسط متكامل".



وواصل: "حمزة عبد الكريم لاعب صغير السن وهو لاعب جيد، وشيء جيد من كولر أنه يمنح اللاعبين الصغار فرصة للمشاركة في المباريات وهذا شيء يحسب له".



وعن تغييرات كولر قال: "الأهلي فقد جزءًا كبيرًا من قوته بخروج السولية وأفشة وإمام، واستطاع بتروجيت يسجل هدف تقليص الفارق، بعد خروجهم بعد أن تعرض الفريق للضغط".



وعن غضب الجماهير من كريم نيدفيد قال: "نيدفيد لاعب هائل ودوره خططي وتكتيكي في الملعب والجمهور لا يعرفه، وهو لاعب جيد".



وشدد: "محمد الشناوي لا يسأل عن هدف بتروجت، وهو لاعب كبير ويمنح اللاعبين ثقة وتصدى لكرتين في منتهى الخطورة".

رشاد المتولي

وعن مفاوضات الأهلي مع رشاد المتولي: "ظهر بشكل متواضع وسيئ في مباراة اليوم، ولكنه لاعب جيد وكان متألق في المباريات الماضية ويقدم أداء هايل، ولا أرشحه للعب في الأهلي، وهو قصير القامة ولم يضف شيئًا للأهلي".



وأتم: "عندما يلعب الأهلي بالرتم السريع لا يستطيع أحد الوقوف أمامه".

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