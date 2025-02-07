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رياضة

برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو يبلغون نصف نهائي كأس الملك للمرة السابعة

كأس ملك إسبانيا،
كأس ملك إسبانيا، فيتو

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا أمام فالنسيا 5-0 مساء الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل الخفافيش على ملعب "ميستايا".

وبهذا الانتصار يملك برشلونة عقد المتأهلين للدور نصف النهائي، بعد ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وريال سوسيداد. 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة يبلغون دور نصف نهائي كأس الملك للمرة السابعة في تاريخ المسابقة، والأولى منذ عام 2014، عندما تأهل ريال سوسيداد أيضا إلى هذا الدور.


وسجل لبرشلونة، فيران توريس ثلاثية "هاتريك"، فيرمين لوبيز، ولامين يامال في الدقائق (3، 17، 23، 30، 59).

 

وانتهت منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، موسم 2024/25، مساء الخميس، حيث وصلت 4 فريق إلى مرحلة نصف النهائي.

 

وتمكن أتلتيكو مدريد من الحصول على أولى بطاقات التأهل إلى نصف النهائي بعدما حقق فوزًا سهلًا على خصمه خيتافي، بخمسة أهداف دون رد، في مباراة ربع النهائي، مساء الثلاثاء.

وتغلب ريال مدريد على ليجانيس، بثلاثية لهدفين في إطار المرحلة نفسها من بطولة كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم.

 

كما فاز ريال سوسيداد على أوساسونا بهدفين دون رد مساء الخميس.


واختتمت المنافسات بفوز كاسح لصالح برشلونة على فالنسيا، في ملعب الأخير، بخمسة أهداف دون رد.

 

الجدير بالذكر أن حامل لقب النسخة الماضية من كأس ملك إسبانيا، أتلتيك بلباو قد ودع المنافسات من دور الـ16 على يد أوساسونا.

 

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

ريال سوسيداد

برشلونة

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