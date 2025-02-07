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رياضة

جماهير فالنسيا تغادر معقل الخفافيش بسبب برشلونة

جماهير فالنسيا، فيتو
جماهير فالنسيا، فيتو

غادرت جماهير فالنسيا، معقل الخفافيش ملعب "ميستايا" بعد التأخر في النتيجة ضد برشلونة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأظهرت الكاميرات مغادرة الجماهير مدرجات الملعب، بعدما سجل فيران توريس الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 30.

يُذكر أن، آخر مواجهة بين الفريقين والتي كانت الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا، فاز برشلونة بنتيجة (7-1).

يشار إلى أن فيران توريس، سجل "هاتريك" في أول نصف ساعة من زمن الشوط الأول، ضد فريقه السابق.

ونشرت شبكة "بليتشر ريبورت" صورة لاحتفال توريس بأحد أهدافه، حيث أظهر ارتدائه، قميصًا كتب عليه عبارة "دعونا لا ننس فالنسيا".

وأراد الدولي الإسباني، تذكير العالم بالفيضانات التي اجتاحت فالنسيا في نهاية عام 2024، وخلفت بعض الضحايا.

ويعد توريس أحد أبناء فالنسيا، إذ تدرج في الفئات السنية للنادي قبل تصعيده للفريق الأول عام 2017 حتى رحيله صوب مانشستر سيتي في 2020.

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