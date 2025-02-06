الجمعة 07 فبراير 2025
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أخبار مصر

أعضاء الحوار الوطني لمدبولي: التحديات الخارجية تفرض علينا مزيدا من التماسك الداخلي

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس أمناء الحوار الوطني، فيتو
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أكد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال لقائهم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية تتطلب تعزيز التماسك الداخلي وتقوية الجبهة الوطنية، لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن مصر تواجه تحديات غير مسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يستدعي تكاتف جميع الأطراف، سواء الحكومة أو القوى الوطنية المختلفة، لضمان الحفاظ على استقرار البلاد ومواصلة مسيرة التنمية.

 

كما شددوا على أهمية دور الحوار الوطني في خلق مساحات مشتركة للتفاهم والتوافق حول القضايا الجوهرية، مشيرين إلى ضرورة مواصلة الحوار بشأن الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز وحدة الصف الوطني.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال سياسات متوازنة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمخرجات الحوار الوطني باعتباره منصة لتعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع.

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