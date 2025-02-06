محمد نصير يشتكي مودرن سبورت رسميا

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد نصير لاعب نادي مودرن سبورت الحالي ولاعب الأهلي السابق قدم شكوى رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة ضد ناديه بسبب فسخ التعاقد من جانب واحد.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "محمد نصير طلب الحصول على كافة مستحقاته بعدما طلب النادي منه الحصول على جزء منها والرحيل عن صفوفه".

وأضاف: "نصير قدم شكوى ضد نادي مودرن سبورت بسبب رفضهم رحيله بداية الموسم عن الفريق ومن ثم عدم الاعتماد عليه وخروجه من حسابات الجهاز الفني".

واختتم: "اللاعب طلب الحصول على مستحقاته كاملة وخلال أيام سيعلن عن وجهته الجديدة خارج مصر".

وحقق فريق غزل المحلة فوزًا هامًّا علي نظيره مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمرو الجزار هدف التقدم لصالح المحلة في الدقيقة 11، ثم تعادل محمد هلال في الدقيقة 40 لفريق مودرن سبورت من ركلة جزاء.

وتلقى محمود رزق لاعب فريق مودرن سبورت بطاقة حمراء في الدقيقة 26 بعد تدخل قوي على لاعب غزل المحلة.



وفي الشوط الثاني سجل غزل المحلة هدفًا عن طريق لاعبه عمرو الجزار قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 81 نجح محمد علي بن حمودة من تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز لزعيم الفلاحين.



تشكيل مودرن سبورت أمام غزل المحلة

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، معتز زدام، محمد هلال، وليد علي.

هجوم: حسام حسن، أرنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد عاطف، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، محمد ميسي، محمد صبري، ضياء السيد، أحمد كباكا.

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