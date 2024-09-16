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خارج الحدود

قيادة أفريكوم تعلن اكتمال مغادرة جميع القوات الأمريكية من النيجر

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية فى النيجر، فيتو

أعلنت قيادة الجيش الأمريكى في إفريقيا "أفريكوم"، اليوم "أن الولايات المتحدة أنهت سحب قواتها بشكل كامل من النيجر".

 

أفريكوم تعلن سحب جميع القوات الأمريكية من النيجر

وأشارت  أفريكوم في بيان، إلى أن " وزارة الدفاع الأمريكية، ووزارة دفاع النيجر، استكمالا سحب العسكريين والمعدات الأمريكية من الدولة الإفريقية"، مشيرة إلى أن "العملية، التي بدأت في 19 مايو الماضي، اكتملت فعليا في 15 سبتمبر الجاري".

 

انتهاء اتفاقية عسكرية بين النيجر والولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف بيان أفريكوم، أن "التعاون والتواصل الفعال بين جيشي الولايات المتحدة والنيجر ضمنا أن يكون الانسحاب آمنا ومنظما ومسؤولا"، مؤكدا أن "العملية مرت دون أي صعوبات وفي الموعد المتفق عليه بين الطرفين".

وفي مارس الماضى، أنهت النيجر اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، تم بموجبها إنشاء قاعدة أمريكية للطائرات المسيرة في شمال الدولة الإفريقية.

أمريكا تستكمل سحب قواتها من النيجر الاثنين المقبل

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