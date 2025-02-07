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بسبب الرياح الشديدة، انقطاع الكهرباء بقرية الدلجمون بالغربية بعد سقوط عمود إنارة (صور)

سقوط عمود كهرباء
سقوط عمود كهرباء والعناية الإلهية تنقذ قرية الدلجمون، فيتو

تسبب الطقس السيئ والرياح الشديدة التي شهدتها منطقة الهويس بقرية الدلجمون مركز كفر الزيات في محافظة الغربية أمس، في سقوط أحد أعمدة الإنارة، مما أدى إلى انقطاع الأسلاك الكهربائية واحتمالية نشوب حريق.

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وعلى الفور، تحركت فرق الطوارئ بـ محافظة الغربية والوحدة المحلية بالدلجمون، بالتعاون مع فرق الإنارة، إلى موقع الحادث، حيث تم تأمين المنطقة ومنع وقوع أي كارثة قبل اشتعال النيران نتيجة تلامس الأسلاك المقطوعة.

ورغم انخفاض درجات الحرارة الشديد والأجواء الباردة بـ محافظة الغربية، عملت الفرق الفنية على إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي إلى المنطقة، لضمان عدم تأثر الأهالي بالعطل.

وناشدت الجهات المختصة بـ محافظةالغربية   المواطنين توخي الحذر خلال موجات الطقس السيئ، والإبلاغ عن أي أعطال أو مخاطر تتعلق بالبنية التحتية حفاظًا على سلامة الجميع.

 

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