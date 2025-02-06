أيمن يونس: زيزو "بطل" ويبذل أقصى طاقته مع الزمالك

أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يبذل أقصى طاقته مشددًا على أن الظروف صعبة.

الزمالك غني بأبنائه

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "التفاف الزملكاوية حول ناديهم أمر طبيعي في تلك الظروف، والزمالك غني بأبنائه وكلهم لا يتأخرون في تقديم الدعم لناديهم".

وأضاف: "حسين لبيب أحد أساطير الزمالك ومتربي داخل النادي وهناك أعضاء داخل المجلس يصرفون أموال من جيوبهم للنادي وهذا أمر رائع".



وأوضح: "زيزو بطل ويقدم أقصى جهد لديه ويجب على جماهير الزمالك أن تسانده في الوقت الحالي، وعلى أحمد فتوح أن يستعيد مستواه في الفترة المقبلة".

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