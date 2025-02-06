توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 23% خلال يناير لهذه الأسباب

توقع محللون اقتصاديون بأن يسجل معدل التضخم في مصر خلال شهر يناير الجاري، انخفاضًا ليصل لـ 23%؛ بدعم من “تأثير سنة الأساس” وذلك وفقًا لاستطلاع للرأي أجرته «رويترز»، اليوم الخميس.

توقعات بانخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر

وأشار متوسط توقعات 17 محللًا خلال الاستطلاع إلى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 23% من 24.1% في ديسمبر 2024، وتم جمع البيانات في الفترة من الثالث وحتى السادس من فبراير الجاري.

توقع بانخفاض التضخم الأساسي في يناير 2025 إلى 21.8%

فيما توقع 6 من المحللين انخفاض التضخم الأساسي في يناير 2025 إلى 21.8% من 23.2% في ديسمبر 2024.

التراجع يعكس الاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية والأدوية

وقالت هبة منير، خبير اقتصادي: "نتوقع تباطؤ التضخم في المدن المصرية إلى 22.8% على أساس سنوي في يناير الماضي، مدعومًا بتأثير سنة الأساس، ما يعكس الاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية والأدوية، على الرغم من التقلبات في أسعار مواد البناء".

انخفاض معدلات التضخم في نوفمبر وديسمبر 2024

يشار إلى أن التضخم انخفض في نوفمبر وديسمبر 2024 بعد صعوده في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، ويظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 38% والذي سجله في سبتمبر 2023.

وساهم النمو السريع في المعروض النقدي في ارتفاع الأسعار ضمن أسباب أخرى، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07% في عام 2024.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أرقام التضخم صباح يوم الاثنين المقبل.

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