الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

مصرع شخص صعقا بالكهرباء بالمنيا

مصرع شخص صعقا بالكهرباء
مصرع شخص صعقا بالكهرباء في احدي مصانع المدينة الصناعية

لقي شخص مصرعه، صعقا بالكهرباء أثناء العمل داخل إحدى مصانع المدينة الصناعية في مدينة المنيا الجديدة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع شخص صعقا بالكهرباء في إحدى مصانع المدينة الصناعية بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع شخص صعقا بالكهرباء داخل مصنع بالمدينة الصناعية في مدينة المنيا الجديدة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة  "جبر.ك.ج"  ٣٢ عاما مقيم في قرية بني عبيد التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، إثر تعرضه لصعق كهربائي.

جرى نقله إلى مستشفى الصدر بالمنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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