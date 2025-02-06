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رياضة

فيورنتينا يضرب إنتر ميلان بثلاثية في مباراة مؤجلة بالدوري الإيطالي (صور)

مباراة إنتر ميلان
مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا، فيتو

فاز فريق فيورنتينا على نظيره إنتر ميلان بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أرتيميو فرانكي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع 14 بالدوري الإيطالي.

سجل ثنائية فيورنتينا كل من: “لوكا رانييري ومويس كين “هدفين” وفي الدقائق 58 و67 و89”.

مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا

مباراة اليوم بين إنتر وفيورنتينا كانت مؤجلة من الجولة الـ 14 بعدما توقف هذا اللقاء في الدقيقة 16 والنتيجة 0-0، بعد سقوط إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا على الأرض مغمى عليه بسبب أزمة قلبية.

وبعد تدخل رجال الإسعاف، نُقل اللاعب إلى العناية المركزة وتوقفت المباراة قبل أن يتفق الطرفان وطاقم التحكيم على تأجيل اللقاء. 

 

تشكيل إنتر ميلان أمام فيورنتينا

بدأ إنتر ميلان مباراة فيورنتينا كالتالي: "سومير، بيسيك، دي فري، باستوني، دومفريس، فراتسي، تشالهانوجلو، ميخيتريان، أوجوستو، تورام، لاوتارو".

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تشكيل فيورنتينا أمام إنتر ميلان

فيما بدأ فيورنتينا أمام إنتر ميلان كالآتي: "دي خيا، كوموتزو، بونجراتشيتش، رانييري، جوسينس، دودو، ماندراجورا، ريتشاردسون، باريسي، بيلتران، مويس كين".

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ترتيب إنتر ميلان وفيورنتينا

بهذه النتيجة يحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بينما فيورنتينا في المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

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