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رياضة

إنتر ميلان يجري تعديلا على قائمته في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

أجرى سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تغييرا وحيدا فقط على قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن جميع الأندية حاليا تعمل على تحديث قوائمها المشاركة بالبطولة الأوروبية، لافتة إلى أنه يجب تقديمها بحلول منتصف ليل غد الخميس.

 

تعديل على قائمة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 

وأضاف أن إنتر ميلان أجرى تغييرا واحدا على القائمة، حيث استبعد تاجون بوكانان الذي غادر لينضم إلى فياريال على سبيل الإعارة لبقية الموسم، واستبدله بالوافد الجديد من فريق روما، نيكولو زاليفسكي.

وانضم زاليفسكي للنيراتزوري خلال ميركاتو الشتاء، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 6.5 مليون يورو.

كان النجم البولندي قد ظهر لأول مرة بقميص إنتر ميلان في لقاء ديربي الغضب أمام ميلان، حيث دخل كبديل وساهم في عودة فريقه بعدما صنع هدف التعادل بالثواني الأخيرة.

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