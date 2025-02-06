الجمعة 07 فبراير 2025
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عقارات

بالأسعار، طرح أراضي تعليمي وخدمي بالصعيد

أراضى الإسكان، فيتو
أراضى الإسكان، فيتو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بسوهاج الجديدة أرض محطة تموين سيارات بمساحة 6874 مترا بسعر 6470 جنيها وأرض تعليمي بمساحة 6176 مترا بسعر 4690 جنيها.

 

كما تطرح بمدينة قنا الجديدة أرض ترفيهي بنظام حق انتفاع بمساحة 20878 مترا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2215 مترا بسعر 6700 جنيه، وأرض تجاري بمساحة 750 مترا بسعر 12680 جنيها، وأرض تجاري إداري بمساحة 3994 مترا بسعر 5445 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 1227 مترا بسعر 2195 جنيها.

 كما تطرح طيبة الجديدة أرض إداري بمساحة 2846 مترا بسعر 3055 جنيها، تجاري بمساحة 1200 متر بسعر 10105 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 2039 مترا بسعر 9645 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2007 أمتار بسعر 5725 جنيها.

 كما تطرح بمدينة أسوان الجديدة أرض إداري بمساحة 2846 مترا بسعر 3055 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 1200 متر بسعر 10105 جنيهات، وأرض تجاري بمساحة 2039 مترا بسعر 9645 جنيها، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 2007 أمتار بسعر 5725 جنيها.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق  سكن لكل المصريين 2025، يتساءل الكثير من المواطنين المتقدمين على شقق سكن كل المصريين 5 - شقق الاسكان الاجتماعي عن خطوات وكيفية الاستعلام عن موقف الطلبات التى تقدموا بها لحجز الشقق.

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

وتواصل وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري أعمال فرز ومراجعة ملفات المواطنين المتقدمين على شقق سكن لكل المصريين 5.

رابط الاستعلام عن نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025

ومن المقرر الإعلان عن المواطنين المقبولين والمرفوضين وإخطارهم برسائل نصية بالنتيجة، ونستعرض خطوات معرفة والاستعلام عن أسباب رفضك تمهيدا للتظلم على ذلك، وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري  آلية التعرف على أسباب الرفض والاستبعاد.
 

 

نتيجة شقق <span style=
نتيجة شقق سكن لكل المصريين 2025


وأشار الصندوق إلى إمكانية توجه المواطنين للاستعلام عن موقفهم من خلال التواصل مع الصفحة الرسمية للصندوق بموقع فيسبوك http://www.facebook.com/shmffeg، أو الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط من هنا، أو الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام 5999 و5777 و1188 من أي تليفون محمول أو رقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان (جهاز مدينة 15 مايو – جهاز مدينة دمياط الجديدة – جهاز مدينة السادات – جهاز مدينة أسيوط الجديدة – الجهاز التنفيذي لمشروع إسكان الشباب بمدينة الشروق – جهاز مدينة الصالحية الجديدة – مديرية الإسكان بالوادى الجديد).

 شقق سكن لكل المصريين 2025


 أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن وحدة الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت مجموعة من المواد المنشورة عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي والمنتشرة بصورة واسعة النطاق، وتتضمن أخبارًا غير صحيحة حول إعلانات الصندوق ومشروعاته، مما يستدعي ضرورة إظهار الحقيقة للمواطنين حتى لا يتم خداعهم أو استغلالهم من مروجي هذه الشائعات.

شقق الاسكان الاجتماعي 2025
شقق الاسكان الاجتماعي 2025

 نتيجة شقق الاسكان الاجتماعي 2025

وأشارت مي عبد الحميد إلى ترويج بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار كاذبة ومغلوطة تفيد بأن موعد ظهور نتائج إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" سوف يكون خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير 2025، مع تداول عدة طرق للاستعلام عن النتيجة مثل الرسائل النصية SMS، أو الاستعلام عبر الإنترنت

 

شقق سكن لكل المصريين 2025

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذه المعلومات غير صحيحة، حيث بدأ الصندوق في فرز مستندات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية يوم الأحد 19 يناير 2025، وفور الانتهاء من فرز هذه المستندات سوف يتم إبلاغ المواطنين بنتيجة طلباتهم عن طريق رسائل SMS عبر رقم الهاتف المسجل من قبل المواطن ضمن المستندات التي قام برفعها على الموقع الإلكتروني.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الاسكان الاجتماعي الإسكان التمويل العقاري
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