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رياضة

شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وفيورنتينا في الدوري الإيطالي (صور)

إنتر ميلان وفيورنتينا
إنتر ميلان وفيورنتينا

تعادل فريق إنتر ميلان مع نظيره فيورنتينا بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أرتيميو فرانكي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع 14 بالدوري الإيطالي.

مباراة إنتر ميلان وفيورنتينا

مباراة اليوم بين إنتر وفيورنتينا مؤجلة من الجولة الـ 14 بعد ما توقف هذا اللقاء في الدقيقة 16 والنتيجة 0-0، بعد سقوط إدواردو بوفي لاعب فيورنتينا على الأرض مغمى عليه بسبب أزمة قلبية.

وبعد تدخل رجال الإسعاف، نُقل اللاعب إلى العناية المركزة وتوقفت المباراة قبل أن يتفق الطرفان وطاقم التحكيم على تأجيل اللقاء. 

 

تشكيل إنتر ميلان أمام فيورنتينا

بدأ إنتر ميلان مباراة فيورنتينا كالتالي:"سومير، بيسيك، دي فري، باستوني، دومفريس، فراتسي، تشالهانوجلو، ميخيتريان، أوجوستو، تورام، لاوتارو".

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تشكيل فيورنتينا أمام إنتر ميلان

فيما بدأ فيورنتينا أمام إنتر ميلان كالآتي:"دي خيا، كوموتزو، بونجراتشيتش، رانييري، جوسينس، دودو، ماندراجورا، ريتشاردسون، باريسي، بيلتران، مويس كين".

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ترتيب إنتر ميلان وفيورنتينا

إنتر ميلان يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بينما فيورنتينا في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

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