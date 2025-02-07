اعترافات المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالشروق

أدلي متهم بالاتجار في الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية "بدون ترخيص" بمدينة الشروق، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بالقاهرة.

وأقر المتهم، بقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها، متخذ من ورشة حدادة خاصة به كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وأفاد المتهم أنه سعى للكسب السريع، لتحقيق مكاسب غير شرعية من تجارة الأسلحة النارية.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الشروق يفيد بضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية "بدون ترخيص".



وعُثر بحوزة المتهم على (2 بندقية خرطوش 10 طبنجات – 3 خزائن وعدد من الطلقات مختلفة الاعيرة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار وأدوات التعديل والإصلاح– مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامي).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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