خسائر البورصة فى أسبوع، 301.8 مليار جنيه سيولة متداولة.. خبراء: السندات استحوذت على نصيب الأسد من التداولات لهذا السبب

البورصة المصرية، تكبدت البورصة المصرية خسائر رأسمالية بنحو 43.2 مليار جنيه في أسبوع، مستقرة عند مستوى 2.187 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%.

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مؤشر البورصة EGX30

حيث تراجع مؤشر البورصة EGX30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 29957.97 نقطة، في أسبوع، وهبط مؤشر EGX70 بنسبة 2.49% ليستقر عند مستوى 8201.12 نقطة، كما حقق مؤشر EGX100 انخفاضًا بنسبة 2.29% ليستقر عند مستوى 11269.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 36976.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 15.01% ليغلق عند مستوى 9926.09 نقطة.



حجم السيولة المتداولة بالبورصة المصرية نحو 301.8 مليار جنيه في أسبوع

بلغ حجم السيولة المتداولة بالبورصة المصرية نحو 301.8 مليار جنيه في أسبوع، عبر تداول 6.228 مليار سهم بتنفيذ 411 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 455.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.890 مليار ورقة منفذة على 499 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

واستحوذت الأسهم على 4.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 95.62%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

تعاملات المصريين نسبة 90.6%

سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.6% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 4.5%، والعرب على 4.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 179.8 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافي بيع بقيمة 217.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 86.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8%، وسجل العرب 6.4%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.778 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بنحو 9.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



استحوذت الأسهم على 4.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة

ومن جانبها قالت الدكتورة ماجى سليم خبيرة اسواق المال لــ “ فيتو ”: استحوذت الأسهم على 4.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 95.62% خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت قائلة: بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 301.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 6228 مليون ورقة منفذة على 411 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 455.8 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 7890 مليون ورقة منفذة على 499 ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

جدير بالذكر سجلت مؤشرات السوق تراجعا جماعيا، حيث سجل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مستوى 29957.97 نقطة مسجلًا انخفاضًا بنحو 1.86%، وسجل مؤشر EGX70 EWI انخفاضًا بنحو 2.49%، ليغلق عند 8201.12 نقطة، حيث سجل مؤشر EGX30 capped انخفاضًا بنحو 1.59%، ليغلق عند 36976.13 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI هبوطًا بنحو 2.29%، ليغلق عند 11269.09 نقطة.

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