التعليم العالي تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية.. تكثف حملات لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة القادمة.. وتطالب أولياء الأمور والطلاب بمراجعة القوائم المُعتمدة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "أكاديمية الهرم" والكائنة في (شارع المحكمة الشرعية - بجوار موقف مصر - محافظة الفيوم"، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية بأنواعها، وذلك في الأقسام الآتية: (مساعد الخدمات الصحية - المساحة والإشراف المعماري – الحاسب الآلي)، كما تقوم بالترويج لنفسها بإعطاء شهادة معتمدة ومختومة بختم شعار الجمهورية، وتزعم تقديم تدريب عملي داخلي وخارجي.

غلق المنشأة المسماة "أكاديمية الهرم"

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمخاطبة كافة الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.

تكثيف حملات لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة القادمة

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك بناءً على التقرير المُقدَّم من الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

تكثيف الرصد الإعلامي للأنشطة الدعائية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواصل عملها بشكل مستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخُطوة تُعد جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية متساوية وعادلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، وكذلك قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، واللتان يتم تحديثهما بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، ويمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:

● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة



التعليم العالي تعلن قائمة سوداء بأسماء الكيانات الوهمية

وجاءت القائمة السوداء للكيانات الوهمية التي تم ضبطها على النحو التالي:

• الجامعة السويسرية (شركة إشراقة للتسويق العقاري والخدمات التعليمية) في 11 ش افريقيا المتفرع من ش مصطفى النحاس مدينة نصر - القاهرة

• الأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة في 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوي – المهندسين

• الأكاديمية الكندية الأوروبية - 44 ش عبدالمنعم رياض - المهندسين

• مركز الشرق الأوسط للكمبيوتر واللغات 26 ش المحروسة – المهندسين

• أكاديمية الشرق بالزقازيق

• أكاديمية حلوان للنظم واللغات والإدارة الحديثة - 61 شارع عبدالرحمن باشا - حلوان

• الأكاديمية البحرية التجارية المصرية بالإسكندرية

• أكاديمية النصر (عمارة 4 شقة 4 - بجوار مول الدوحة - مدينة العاشر من رمضان )

• أكاديمية المعرفة للتدريب والاستشارات

• المركز الوطني الدولي للبحوث والتدريب بمدينة نصر

• الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة (ش الجمهورية - برج القصر - المنصورة)

• المعهد النموذجي للدراسات التكنولوجية المتطورة 5ش حسن محمد الهرم

• المعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين

• الجامعة الأمريكية المفتوحة بمدينة نصر – الحي العاشر

• المعهد التكنولوجى للحاسبات بالمعادى

• المعهد الفنى للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية

• أكاديمية سمارت بالعاشر من رمضان

• أكاديمية سيبر سوفت للدراسات المتخصصة بالهرم مقرها 15 شارع طه حسين من شارع الهرم

• معاهد اليوسف فى 10 شارع فوزى فهمى خلف سينما مترو - محطة الرمل الاسكندرية

• المركز الكندى للتنمية البشرية ومؤسسة الفقى العالمية

• الأكاديمية البريطانية (شارع سوتر - موازى لحى الجامعات - الإسكندرية)

• نولدج أكاديمي الكائنة فى 15 ميدان طهران - الدقى

• مركز الأمل للخدمات التعليمية بكفر الشيخ

• أكاديمية 6 أكتوبر لتكنولوجيا البترول والحاسب الالى بمحافظة سوهاج

• المركز الدولى لخدمات الطلاب بالإسكندرية

• أكاديمية IGI لدبلوم التمريض بجوار جامعة الزقازيق

• أكاديمية تكنولوجيا 2000 بجوار سينما التحرير الدقى

• أكاديمية النزهة الجديدة للمساحة ونظم المعلومات

• مركز بايونير للتعليم (8 ش حسن طه الليثى - النزهة الجديدة - القاهرة)

• أكاديمية طيبة للعلوم الصحية بالزقازيق ومقرها شارع عبد السلام - الزقازيق

• ساينس للدراسات والتدريب (ش مستشفى التيسير - مدينة الزقازيق)

• الترا لخدمات التعليم بالعاشر من رمضان (عمارة د مول الدوحة - العاشر من رمضان)

• أكاديمية الخبراء لتعليم اللغة الانجليزية بالزقازيق (برج القصر الأبيض أول شارع فاروق أمام باب محطة القطار الدور الرابع)

• مؤسسة مانهاتن للتدريب والاستشارات (7ش محمد حسن الجمل - أول عباس العقاد مدينة نصر)

• أكاديمية بداية للتنمية البشرية بالزقازيق (برج القصر الأبيض أول شارع فاروق أمام باب محطة القطار الدور الثالث)

• الأكاديمية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا - شركة الديرى والكائن مقرها محافظة القاهرة ( 16 شارع بهجت على - الزمالك) وفرعها فى اسوان فى 258 عمارات الصداقة الجديدة شقة 8 وسط البلد - اسوان) وفرعها فى محافظة بنى سويف الكائن فى (برج اليسر الدور العاشر شارع صلاح سالم مدينة بنى سويف)

• أكاديمية الشباب بكفر الشيخ

• المركز الألماني (المصرية الدولية للتدريب) - برج الأطباء - طريق مصر أسوان - بسوهاج

• معهد الاتصالات لعلوم الحاسب واللاسلكى بسوهاج (80 ش 15 بسوهاج)

• المعهد الوطني بسوهاج

• معهد 6 أكتوبر لنظم المعلومات واللغات بمحافظة الدقهلية امتداد شارع احمد ماهر والفرع الثاني في ميدان مشعل بالمنصورة

• مركز السياحة والفنادق بالمنصورة الكائن فى 39 شارع على مبارك توريل المنصورة

• مركز 6 أكتوبر للصحافة والإعلام ونظم المعلومات بالهرم فرع حسن محمد الهرم والآخر في 232 ش الهرم بجوار زيزينيا

• أكاديمية أكسفورد بشارع عمر بن عبدالعزيز - طنطا

• سنتر السعدنى (ش عبدالحليم محمود من ش عمر بن عبدالعزيز - طنطا)

• جامعة المدينة العالمية (قطعة رقم 8 ش افريقيا ش مصطفى النحاس مدينة نصر)

• المركز العربى للعلوم المتخصصة بالإسكندرية (40ش محرم بك - الإسكندرية)

• الأكاديمية المصرية البريطانية (158ش الهرم - 4أ الميراج سنتر)

• المركز العلمي للاستشارات والتطوير 38 بورسعيد بنى سويف

• الشروق أكاديمي أرض الحرية آخر سور الجامعة بني سويف

• أكاديمية العلوم الحديثة بشارع عبدالسلام عارف أمام أبراج الأوقاف بني سويف

• أكاديميات تمريض بالمنوفية المستقبل (شبين الكوم - ش أحمد ماهر أمام النقابة الفرعية) والخبيرة (شبين الكوم البر الشرقى) والحياة (شبين الكوم ميدان شرف ش جمال عبدالناصر) وسمارت (شبين الكوم - برج الرى الدور السادس)

• أكاديمية شرق الدلتا للعلوم الصحية

• مركز أورو اديوكيشن للبعثات التعليمية (27ش 9 المعادى)

• مكتب تنمية المهارات البشرية 195ش 26 يوليو ميدان سفنكس المهندسين

• الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية (12ش هارون - الدقى)

• إيه جروب (39 ش أسماء فهمى - أرض الجولف - مدينة نصر)

• الجمعية العربية لطب الاسنان النزهة الجديدة وجامعة داندى

• تربو أكاديمي - بنى سويف شرق النيل

• جامعة نور الشام العالمية وأكاديمية شيفلد الدولية

• الأكاديمية الأوروبية للعلوم الصحية بالفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط

• أكاديمية 6 اكتوبر لتكنولوجيا البترول والحاسب الآلي بمحافظة سوهاج

• المركز المصري - ش 314 المعادى الجديدة البساتين القاهرة

• مركز تدريب التكنولوجيا والعلوم الحديثة بالفيوم

• الأكاديمية الدولية للعلوم والتدريب بالفيوم

• المركز البريطاني للتدريب حي الجامعة أمام كلية الزراعة محافظة الفيوم

• أكاديمية الهرم للدراسات المتخصصة 8ش المحكمة الشرعية - محافظ الفيوم

• معهد تكنولوجيا الحاسبات بالعمرانية التابع لـ أكاديمية سايبر سوفت

• الجامعة الإسلامية المفتوحة

• أكاديمية إم واي إف بالزقازيق

• انترناشيونال أكاديمى بالزقازيق

• الشرق الأوسط لتكنولوجيا المعلومات 26 أ ش المحروسة سفنكس - القاهرة

• مكتب هدف - عمارة رقم 36 الدور الرابع - الحى الأول - مدينة 6 أكتوبر

• الإفريقية للتدريب والدراسات الحديثة - بجوار فندق مرحبا - شارع الكورنيش - أسوان

• الأكاديمية العربية للعلوم الصحية - شارع مسجد الطابية الشواربى الجديد - مركز شباب بدر - أسوان

• أكاديمية جنيف الدولية - شارع مول الجيش ــ أمام صالة الجيش للالعاب الرياضية - مدينة أسوان

• اكاديمية طيبة للتدريب والتنمية البشرية - طريق الخزان - أسوان

• مركز الأسواني للتدريب والتنمية البشرية والكائن مقرها 97 كورنيش النيل فوق أورانج الدور الثالث ــ مدينة أسوان

• المركز البريطانى للعلوم والتكنولوجيا - طريق السادات - مدينة أسوان

• كامبردج للعلوم والخدمات الصحية - طريق السادات - العقاد ــ الشارع الرئيسي ـ امام بازار الرفاعى - مدينة أسوان

• الأكاديمية الوطنية للعلوم البحرية والتكنولوجيا ش مسجد الرحمن الرحيم كنج مريوط الاسكندرية

• الأكاديمية المصرية الأمريكية - مدينة نصر - الحى العاشر

• الجامعة الدولية الإلكترونية (6 شارع 278 المعادى- القاهرة)

• المركز المصرى البريطانى (28 شارع اسماعيل سرى - أمام باب معهد التعاون - المنيرة)

• الأكاديمية المفتوحة للطب التكميلي (14 عمارة مقاتلي رمضان - الدور الثانى خلف النادي الأهلي - مدينة نصر)

• مركز عين شمس للدراسات التكنولوجية المتخصصة ومقرها 57 ش ماهر بدوى من جسر السويس - ميدان ألف مسكن - عين شمس

• معهد القاهرة التعليمى بالهرم الكائن فى 15 شارع التعاون - ناحية بيتزا هت التعاون الهرم - الجيزة

• النصر أكاديمي - كايرو كامبردج أكاديمى للتدريب - شركة عين شمس كامبردج للاستثمار - أكاديمية جيل المستقبل - مؤسسة برند التعليمية - المركز الاكاديمي للدورات التعليمية

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