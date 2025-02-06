وصلوا بطريقة غير شرعية، السلطات الليبية ترحل عشرات المصريين

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، ترحيل عشرات المصريين من المهاجرين غير الشرعيين عبر منفذ إمساعد.

ليبيا ترحل عشرات المصريين

وذكرت وزارة الداخلية الليبية في بيانها: "إن مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، قام اليوم، بترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من مصر طوعيًا عبر منفذ إمساعد البري قبل سفرهم إلى أوروبا عبر البحر".

ويأتي ذلك بعد يومين من قيام السلطات الليبية بتحرير 9 مصريين وسودانيين كانوا مختطفين لدى عصابات لتهريب البشر في طبرق.

وكشفت مصادر ليبية أن السلطات تمكنت من تحرير مهاجرين غير شرعيين من الجنسيتين المصرية والسودانية كانوا محتجزين داخل مزرعة في منطقة الوتر جنوب طبرق.

السلطات الليبية توقف عشرات المصريين تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية

وكانت السلطات الليبية قد قررت قبل شهور قليلة توقيف عشرات المصريين كانوا تسللوا إلى البلاد بطريقة غير شرعية في محاوله للهجرة إلى أوروبا.

وقالت إن دوريات قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية تمكنت من ضبط عدد من المهاجرين كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر بمدينة زوارة، الصيف الماضي، مضيفة أنه جرى ترحيلهم إلى مصر.

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