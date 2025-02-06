الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

السيسي ورئيس غينيا بيساو يؤكدان ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أشار الرئيسان السيسي وعمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، إلى ضرورة السعي للتوصل إلى تسوية سلمية، تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، حيث أشاد الرئيس بالروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وغينيا بيساو، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لبناء قدرات الكوادر في غينيا بيساو في القطاعات ذات الأولوية، كما تم التأكيد على أهمية نقل الخبرات المصرية بما يسهم في دعم مسيرة التنمية في غينيا بيساو ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.

وأضاف السفير محمد الشناوي أن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة، حيث أكدا على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، مشددين على ضرورة سرعة بدء عملية إعادة إعمار القطاع، وبدء عملية سياسية قائمة على حل الدولتين بهدف التوصل إلى السلام الدائم. وبالنسبة للأزمة الليبية، أشار الرئيسان إلى ضرورة السعي للتوصل إلى تسوية سلمية، تؤدي إلى استعادة السلام والاستقرار في هذا البلد الشقيق. 
 

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