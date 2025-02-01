بأوامر من ترامب، الجيش الأمريكي ينفذ ضربات في الصومال

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه أمر بشن غارات جوية على أحد كبار مخططي الهجمات في تنظيم داعش وآخرين من التنظيم الإرهابي في الصومال.

هجمات أمريكية على تنظيم داعش في الصومال



وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "هؤلاء القتلة الذين وجدناهم مختبئين في الكهوف هددوا الولايات المتحدة وحلفاءنا".

رسالة تحذير من ترامب



وتابع "الضربات أدت إلى تدمير الكهوف التي كانوا يعيشون فيها، وقتل العديد من الإرهابيين، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابة المدنيين بأي شكل من الأشكال".



وأردف: "لقد استهدف جيشنا مخطط هجوم داعش لسنوات، لكن بايدن ورفاقه لم يتحركوا بسرعة كافية لإنجاز المهمة. لقد فعلت ذلك! الرسالة إلى داعش وجميع الآخرين الذين قد يهاجمون الأمريكيين هي "سنعثر عليكم، وسنقتلكم!"

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