وظائف 2025، 140 فرصة عمل للشباب برواتب مجزية في الخارج

أعلن وزير العمل محمد جبران عن فتح باب التقديم لعدد 140 فرصة عمل في 3 تخصصات "حارس ومحاسب وسائق "، بإحدى شركات الخدمات الأمنية بإحدى الدول العربية، ودعا الوزير الشباب المنطبق عليهم الشروط بسرعة التقدم والحصول على الوظيفة المناسبة.

توفير فرص عمل للشباب المصري بالداخل والخارج

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة مستمرة في توفير فرص عمل للشباب المصري بالداخل والخارج، مثمنا دور مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة من أجل توفير تلك الفرص.

مزايا الوظائف المعلن عنها

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن راتب الحارس بالعملة المصرية يعادل 19000 جنيه،والمحاسب 40000 جنيه،والسائق27000 جنيه،مع توفير الضمان الصحي والسكن والمواصلات لموقع العمل من خلال الشركة الطالبة، كما أوضحت أن التعاقد سيكون لمدة 3 سنوات وأن الوظائف هي (١٣٧) حارس أمن يشترط حصوله على مؤهل لا يقل عن متوسط مع توفر خبرات أمنية، (1) محاسب حاصل على بكالوريوس تجارة من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة تخصص محاسبة شركات، و(٢) سائق.

وزارة العمل، فيتو

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