ضبط ورشة لتصنيع الزيوت الطبيعية والعطرية في الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والاسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على المنشأت الصناعية

قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة وإشراف محمد الشافعى رئيس الرقابة بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات على المنشآت الصناعية بنطاق الادارة.

و أسفرت الحملة عن ضبط ورشة لتصنيع الزيوت الطبيعية والعطرية وذلك لإدارة منشأة بدون ترخيص وحيازة سلع وخامات مجهولة المصدر وبيانتهم ٤٠ برميل مادة برافين زنة الواحد ٢٠٠ كيلو وذلك باجمالى ٨ طن ٢٥ برميل مادة برفين زنة البرميل ١٧٠ كيلو باجمالى ٤.٢٥٠ طن ٢٥ برميل فزلين زنة الواحد ١٧٠ كيلو باجمالى ٤.٢٥٠ طن و٦ برميل زيت خروع زنة البرميل ٢٠٠ كيلو باجمالى ١.٢٠٠ طن ٦ تانك بلاستيك مادة مونو زنة التانك ١ طن باجمالى ٦ طن و٤٥ برميل مادة زيت مستخدم فى تصنيع الاعلاف زنة البرميل ١٥٠ كيلو باجمالى ٦.٧٥٠ طن و١٠ برميل زيت سمسم زنة البرميل ٢٠٠ كيلو باجمالى ٢ طن و٢٠٠ جوال سرسة أرز شعير خشن زنة الواحد ١٥ كيلو باجمالى ٣ طن

٥٠ جوال سمسم زنة الواحد ٤٠ كيلو باجمالى ٢ طن و٣٠ جركن زيت لوز زنة الواحد ٢٠ لتر باجمالى ٦٠٠ لتر، وتم تحرير محضرين إدارة منشأت بدون ترخيص من الجهات المختصة وتحرير عدد ٤ محاضر عدم إعلان عن الاسعار وتحرير ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية.

كما قامت إدارة العجمى بالمرور والتفتيش على المخابز البلدية والتى أسفرت عن الأتى تحرير ٣ محاضر انتاج خبز بلدى مدعم ناقص الوزن وتحرير محضرين انتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وتحرير محضرين عدم نظافة ادوات العجين وتحرير محضرين عدم وجود لوحة بيانات وتحرير محضرين عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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