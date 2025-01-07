مجلس النواب الأمريكي يعتزم التصويت على فرض عقوبات ضد مسئولين بالجنائية الدولية

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه سيتم التصويت خلال الأسبوع الجاري على تشريع لفرض عقوبات ضد مسئولين في المحكمة الجنائية الدولية.

فرض عقوبات ضد مسئولين في المحكمة الجنائية الدولية

وأضاف رئيس مجلس النواب الأمريكي: المحكمة لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة.. ومن غير المقبول أن تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت".

وتابع رئيس مجلس النواب الأمريكي: "المحكمة الجنائية الدولية تساوي بين إسرائيل وحماس التي لا تزال تحتجز رهائن أمريكيين"، وذلك علي حد زعمه.

مذكرتا اعتقال في حق نتنياهو وجالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وجالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

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