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رياضة

بعد عرض الزمالك، كولر يصدم محمد شريف

محمد شريف، فيتو
محمد شريف، فيتو

كشف مصدر داخل النادي الاهلي، حقيقة عودة محمد شريف لاعب الخليج السعودي، للقلعة الحمراء  الموسم المقبل، خاصة مع انتهاء عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

وأكد مصدر داخل الاهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، رفض عودة محمد شريف لصفوف الأحمر مرة أخرى خاصة مع وجود وسام ابوعلي هداف الفريق، والسلوفيني جراديشار والذي يقدم حتى الآن مستوى جيد مع الفريق.

رد محمد شريف على عرض الزمالك 

فيما أكدت مصادر مقربة من  محمد شريف   أنه يرغب فى العودة الى القاهرة  بداية من الموسم الجديد.

وقالت المصادر أن اللاعب لديه رغبة فى العودة واللعب فى القاهرة من جديد ويتمنى بالفعل أن ينضم مجددا الى صفوف الأهلي ومواصلة مشواره مع الفريق.

وأوضحت المصادر أن هناك أكثر من وسيط تحدثوا مع محمد شريف من أجل معرفة رأيه فى اللعب للزمالك فى الموسم الجديد من عدمه لكن اللاعب لم يرد عليهم بشكل نهائى خاصة أنه يمنى النفس بالعودة للأهلي.


وأشارت المصادر الى أن محمد شريف يخشى من الأزمات التى يعانى منها الزمالك في السنوات الأخيرة فضلا عن رغبته الأولي فى اللعب للأهلي.

وتواصل نادي الزمالك  مع محمد شريف ووكيل أعماله، وعرضوا على اللاعب الحصول على توقيعه لينضم للفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن هناك ضغوط كبيرة وإلحاح مستمر في الوقت الراهن على شريف من أجل الانضمام للقلعة البيضاء. 

وطلب محمد شريف من مسئولي الزمالك الانتظار، لأنه مازال مرتبطا بعقد مع الخليج السعودي. 

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