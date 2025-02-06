الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

الحبس سنة مع الشغل لموظف بتهمة حيازة المخدرات في المطار

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة حيازة كمية من مخدر الكوكايين في مطار القاهرة الدولي بقصد التعاطي. 

وجاء في أمر إحالة المتهم أ. م  40 سنة موظف لأنه في 5 ديسمبر الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، حاز بقصد التعاطي جوهر من مخدر "الكوكايين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم حاز بقصد التعاطي جوهر من مخدر "ماضا" أحد مشتقات "الفينثيل " في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

البداية أثناء قيام الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة بتفتيش حقائب المتهم عقب عودته من الخارج عثر بداخلها على أكياس من جوهر الكوكايين المخدر.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد التعاطي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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محكمة جنايات القاهرة مطار القاهرة الدولي مخدر الكوكايين

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