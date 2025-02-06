المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة 150 تذكرة هيروين في الموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري بمنطقة الموسكي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم حاز 150 تذكرة هيروين مخدر وسلاح ناري بمنطقة الموسكي.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنه بإتخاذ عينة من المضبوطات تبين أنها لمسحوق بيج اللون متحجر وثبت أنها لجوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وكان قسم شرطة الموسكي تلقي معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم وتبين أن له معلومات جنائية وبتفتيشه عثر بحوزته على 150 تذكرة من الهيروين المخدر وسلاح ناري وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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