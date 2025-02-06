البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توجه فريق عمل من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، لبحث بلاغ ورد صباح اليوم يفيد بوجود سلحفاة بحرية كبيرة الحجم تم العثور عليها حية على شاطئ النخيل بالإسكندرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وذلك بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

وتبين لفريق العمل أن السلحفاة بحالة صحية جيدة ومثبت عليها رقم كودى معدنى، وبالفحص تبين أن السلحفاة تم رصدها بمحمية فى دولة اليونان وإطلاقها إلى البيئة مرة أخرى من هناك.

نقل السلحفاة إلى مركز إنقاذ السلاحف بمحمية أشتوم الجميل

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن فريق عمل جهاز شئون البيئة على الفور قام بنقل السلحفاة الى مركز إنقاذ السلاحف بمحمية أشتوم الجميل، لفحصها ورعايتها واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية هذا النوع من السلاحف المهدد بالانقراض.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض وحمايتها، والحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات البحرية لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة، وتسليمها للجهات المختصة ومنها وزارة البيئة في حال العثور عليها، المنوط بها عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.

وقد خصصت الوزارة الخط الساخن 19808 للتواصل والإبلاغ فى حال العثور على الكائنات المهددة بالانقراض، وكذلك محاولات الإتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات.

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