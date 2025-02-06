الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس جهاز شئون البيئة: النمو الأخضر ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة

الدكتور علي أبو سنة
الدكتور علي أبو سنة

 أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن النمو الأخضر يمثل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية البيئة ومواجهة تحديات المناخ، وتسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أبو سنة، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في المؤتمر السنوي للنمو الأخضر الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، تحت شعار "تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام".

 

 رواد الأعمال والابتكار الأخضر

وأوضح الدكتور أبو سنة أن رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء أصبحوا من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهمون في تحقيق الابتكار والانتقال إلى الاقتصاد الدائري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رابع أكبر منظومة ناشئة في أفريقيا، وأن الحكومة المصرية تعمل على دعم تسويق التكنولوجيا الخضراء وتشجيع رواد الأعمال في هذا المجال.

الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري

 أشار الدكتور أبو سنة إلى أن وزارة البيئة تعمل حاليًا، بالتعاون مع هيئة المعونة الألمانية، على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، مؤكدًا أهمية هذه الاستراتيجية التي تأتي في إطار مشاركة مصر في إعداد استراتيجية الاقتصاد الدائري لأفريقيا.

 

مبادرات لدعم الشباب

وسلط الدكتور أبو سنة الضوء على مبادرة "جوائز سفراء الشباب الخضر"، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة الشباب والرياضة، ومنظمة بلان إنترناشيونال، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب وإلهامهم ليصبحوا صناع تغيير في مجال الاستدامة.

 

التعاون الدولي والشراكات الفعالة

وأكد الدكتور أبو سنة أن تحقيق النمو الأخضر يتطلب التعاون الدولي والشراكات الفعالة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، داعيًا إلى تبني ممارسات مستدامة في جميع جوانب الحياة، من الزراعة إلى الصناعة، والطاقة، والنقل.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور أبو سنة الجميع إلى العمل معًا لتحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية، وضمان مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة للأجيال القادمة.

 

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الأمم المتحدة الإنمائي الاستراتيجية الوطنية الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وزارة الشباب والرياضة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ياسمين فؤاد

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