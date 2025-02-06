بيراميدز يكشف طبيعة إصابة صديق إيجولا

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن إصابة صديق إيجولا لاعب الوسط النيجيري والتي تعرض لها خلال مباراة المنصورة الأخيرة في بطولة كأس مصر.

إصابة صديق إيجولا

أوضح المنيري أن إيجولا أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت معاناة اللاعب من إصابة على مستوى الركبة، وجزع في الأربطة، بسبب كدمة قوية في عظام الركبة هي التي تسبب الآلام التي يعاني منها.

المنيري شدد على أن اللاعب تقرر وضع برنامج تأهيلي له مدته ٣ أسابيع من أجل التعافي من الإصابة، والعودة مجددا للمشاركة في المباريات مع الفريق.

وخرج إيجولا مصابا في الشوط الأول من مباراة المنصورة على استاد الدفاع الجوي، بعد اشتراك مع حارس المنصورة في لعبة الهدف الأول لنادي بيراميدز.



بيراميدز يكشف حقيقة بيع عبد الرحمن مجدي

قال عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، إن عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق غير مطروح تماما فكرة الاستغناء عنه من جانب النادي، سواء بالإعارة أو البيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أوضح بسيوني أن نادي بيراميدز، موقفه واضح تماما وهو عدم التفريط في خدمات أي لاعب من القوام الأساسي للفريق، في ظل ارتباطات بيراميدز العديدة هذا الموسم، وحاجته لجميع اللاعبين من أجل المنافسة على ٤ بطولات يشارك بها.

شدد مدير التعاقدات، على أن عبد الرحمن مجدي واحدا من العناصر الأساسية والمهمة في نادي بيراميدز، ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال، في ظل حاجة النادي لجهوده، ولا للتفريط في خدمات أي لاعب في الوقت الحالي، للحفاظ على مسيرة بيراميدز والمنافسة للفوز في جميع البطولات.

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