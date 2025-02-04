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رياضة

كأس مصر، تعرف على إصابة صديق إيجولا بعد خروجه أمام المنصورة

صديق ايجولا، فيتو
صديق ايجولا، فيتو

 كأس مصر، يجري النيجيري صديق إيجولا لاعب نادي بيراميدز أشعة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء المنصورة في دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

إصابة صديق إيجولا 

وخرج إيجولا مصابا في الشوط الأول من مباراة المنصورة على استاد الدفاع الجوي، بعد اشتراك مع حارس المنصورة في لعبة الهدف الأول لنادي بيراميدز.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن التشخيص المبدئي كدمة قوية في الركبة تسببت في تورم بمكان الإصابة، وسيجري اللاعب مزيدا من الفحوصات والأشعة لمزيد من الاطمئنان واستيضاح طبيعة الإصابة بشكل كامل.

 

مباراة بيراميدز والمنصورة 

وتقدم بيراميدز على المنصورة بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراة الفريقين في كأس مصر.

وسجل مهند إبراهيم مدافع المنصورة هدف بيراميدز بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20 من أحداث الشوط الأول.

 

تشكيل بيراميدز أمام المنصورة 

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المنصورة في إطار بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - رمضان صبحي - يوسف أوباما

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على دكة البدلاء:

شريف إكرامي - محمد حمدي - أحمد سامي - صامويل أومسا - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمد الشيبي - محمود دونجا - مصطفى فتحي.

 

وينتظر المقاولون العرب، الفائز من مواجهة بيراميدز مع المنصورة، في دور الـ 16 من كأس مصر، يوم السبت الموافق 8 مارس المقبل.

يدير المباراة طاقم تحكيم مكون من شاهندا المغربي حكمًا للساحة، أحمد الفار مساعدًا أول، أحمد زغلول مساعدًا ثانيًا، نورا سمير حكمًا رابعًا.

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