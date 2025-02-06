تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة طبيبة تتهم أمن كومبوند شهير بالتجمع بسبها

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة طبيبة قامت بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الأول تتهم فيه أفراد أمن كومبوند شهير في التجمع بـ القاهرة الجديدة بالتعدي عليها وأسرتها بالألفاظ والسب والقذف أثناء محاولتها إدخال مواد بناء إلى شقتها داخل الكومبوند الشهير وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

طبيبة تتهم أمن كومبوند شهير بالتجمع بسبها

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من طبيبة تتهم أفراد أمن كومبوند سكني شهير تسكن به، بالسب والقذف ومنعها وأسرتها من إدخال مواد بناء إلى داخل شقتها.

وقالت الطبيبة في بلاغها، إنها قامت بشراء شقة في الكومبوند بـ 15 مليون جنيه وكانت تقوم بإدخال سيراميك ومواد بناء إلى داخل الشقة إلا أن أفراد الأمن منعوا ذلك وقاموا بالاعتداء عليهم بالسب والقذف فقامت بتحرير محضرا ضدهم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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