حسم 5 صفقات كبيرة في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي بأوروبا.. أبرزهم راشفورد وأسينسيو.. وأستون فيلا في الصدارة

خاضت الأندية الأوروبية سباقا مثيرا خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، من أجل تعزيز صفوفها في النصف الثاني من الموسم الحالي 2024 ـ 2025.

وباعتبار أن فترة الانتقالات الثانية، التي عادة ما تستمر حتى نهاية شهر يناير لكنها امتدت الى أوائل فبراير الحالي، تكون أقل صخبا من فترة الانتقالات الصيفية، اختارت أغلب الأندية الأوروبية أن تضم لاعبين على سبيل الإعارة مع خيار الشراء نهائيا.

أستون فيلا أكثر الأندية الأوروبية نشاطًا في الميركاتو الشتوي

وكان أستون فيلا الإنجليزي، الذي فرّط في المهاجم الكولومبي جون دوران لفريق النصر السعودي منذ أيام قليلة، أكثر الأندية نشاطا خلال الميركاتو الشتوي الأخير عندما ضم 3 نجوم في اليوم الأخير قبل نهاية الانتقالات من بينهم الإسباني ماركو أسنسيو والإنجليزي ماركوس راشفورد.

ماركو أسينسيو من باريس سان جيرمان إلى أستون فيلا

بعد فترة صعبة في فريق العاصمة الفرنسية شارك خلالها في بضع مباريات في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا، قرر أسينسيو تغيير وجهته نحو الدوري الإنجليزي بالانتقال لفريق أستون فيلا على سبيل الإعارة.

وسيحمل لاعب الوسط الهجومي الإسباني أسينسيو قميص أستون فيلا حتى نهاية الموسم.

وانضم أسينسيو إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال مجاني في يوليو 2023 بعد أكثر من 8 سنوات مع ريال مدريد إذ فاز بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني. وفي موسمه الأول مع النادي الفرنسي فاز بالثنائية المحلية.

وسجل اللاعب (29 عاما)، هدفين هذا الموسم في 16 مباراة مع باريس سان جيرمان لكنه لعب 18 دقيقة فقط في آخر 8 مباريات بالدوري مع فريق المدرب لويس إنريكي.

وقال أسينسيو إن العمل مع أوناي إيمري مدرب أستون فيلا من بين الأسباب وراء قرار الانتقال للدوري الإنجليزي.

ماركو أسينسيو، فيتو

ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد إلى أستون فيلا

وخاض الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد تجربة عسيرة مع مانشستر يونايتد خلال النصف الأول من الموسم الجاري، وأصبح خارج حسابات مدربه روبن أموريم ليقرر فريقه إعارته إلى أستون فيلا حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير إخبارية قريبة من أستون فيلا أن راشفورد قد ينتقل لأستون فيلا بشكل دائم مقابل 50 مليون دولار وذلك بعد نهاية فترة الإعارة.

يشار إلى أن أستون فيلا تعاقد مع المدافع أكسيل ديساسي من تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

راشفورد، فيتو

ماتيس تيل من بايرن ميونخ إلى توتنهام

وأعلن توتنهام الإنجليزي في آخر ساعات ميركاتو الشتاء، تعاقده مع المهاجم الفرنسي ماتيس تيل من بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وانضم تيل إلى بايرن من رين الفرنسي في عام 2022 بعقد يمتد لأربع سنوات، ومدد عقده حتى عام 2029 في مارس من العام الماضي، وسجل 16 هدفا في 83 مباراة مع النادي الألماني، لكنه واجه صعوبة في إيجاد مكان في التشكيلة الأساسية.

وشارك تيل (19 عاما) كأساسي في مباراتين بدوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم وحل بديلا في ست مباريات أخرى، ولم يسجل أي هدف هذا الموسم.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن توتنهام لديه خيار جعل الصفقة دائمة في نهاية الموسم.

ماتيس تيل، فيتو

باتشواي من جالطة سراي إلى آينتراخت فرانكفورت لتعويض عمر مرموش

وبعد رحيل نجمه وهدافه الأول عمر مرموش منذ أيام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وجد آينتراخت فرانكفورت الألماني في ضم المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي من جالطة سراي، الحل الأفضل وفي انتظار التأكيد، لسد الفراغ الذي سيتركه مرموش.

وكان أمام مسؤولي النادي الألماني فرصة أخيرة قبل نهاية الانتقالات، لتعويض انتقال عمر مرموش هداف الفريق إلى مانشستر سيتي.

وتبلغ صفقة باتشواي 3.5 مليون يورو، إذ سيدفع آينتراخت ثلاثة ملايين يورو لجالطة سراي التركي إضافة إلى مكافآت مشروطة بقيمة 500 ألف يورو.

وشارك باتشواي في 56 مباراة مع منتخب بلجيكا ولعب بعقود إعارة لفرق بروسيا دورتموند وكريستال بالاس وبلنسية وبشكطاش خلال فترته مع تشيلسي، قبل أن ينضم إلى غلطة سراي في العام الماضي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما خمسة أهداف في 18 مباراة بالدوري مع جالطة سراي هذا الموسم.

ميتشي باتشواي، فيتو

نيكو جونزاليس من بورتو إلى مانشستر سيتي

ونجح مانشستر سيتي في آخر ساعات الميركاتو الشتوي في ضم صفقة جديدة هي الرابعة له في 2025، وذلك عندما أعلن ضم لاعب خط الوسط الإسباني نيكو جونزاليس من بورتو البرتغالي بعقد لمدة أربعة أعوام ونصف العام.

وقال مانشستر سيتي إنه دفع 60 مليون يورو لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عاما.

وشارك جونزاليس، الصاعد من أكاديمية برشلونة، في 37 مباراة مع برشلونة قبل أن ينتقل إلى بورتو في عام 2023.

نيكو جونزاليس، فيتو

كما لعب 68 مباراة مع بورتو سجل خلالها تسعة أهداف وصنع تسعة أهداف أخرى، كما لعب ضمن منتخب تحت 21 عاما.

وأصبح جونزاليس رابع صفقات سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع المدافعين عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس والمهاجم المصري عمر مرموش.

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