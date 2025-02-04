بول بوجبا يتلقى صدمة في آخر أيام الميركاتو الشتوي

تلقى الدولي الفرنسي السابق بول بوجبا، لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي سابقا، صدمة كبيرة خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت بنهاية، يوم أمس الاثنين.

وحسمت أغلب أندية أوروبا آخر صفقاتها الشتوية، فيما كان النصيب الأكبر لصفقات الإعارة حتى نهاية الموسم، وفي المقابل تصدرت أندية مانشستر سيتي وأستون فيلا الإنجليزيين وأولمبيك مارسيليا الفرنسي المشهد؛ لكونها الأندية الأكثر نشاطا خلال الأسبوع الأخير من الميركاتو.

مارسيليا الفرنسي تراجع عن ضم بوجبا

وكشفت مصادر قريبة من أولمبيك مارسيليا أن النجم السابق ليوفنتوس ومانشستر يونايتد بول بوجبا (33 عاما) كان من بين الأسماء المطروحة للتعاقد معه خصوصا أن فترة الإيقاف التي يقضيها منذ أغسطس 2023 تنتهي في بداية شهر مارس المقبل.

لكن لاعب خط الوسط مُني بخيبة أمل بعدما انقضت آخر ساعات الانتقالات الشتوية دون أن يعثر على عقد لإطلاق مسيرته الاحترافية من جديد.

سانتوس البرازيلي غير متحمس لصفقة بوجبا

وقالت مصادر إعلامية إن بوجبا كان على تواصل مع النجم البرازيلي نيمار المنتقل إلى نادي سانتوس، لضمان عقد جديد واللعب في الدوري البرازيلي مع النجم السابق للهلال السعودي.

وأضافت أن نيمار قد يكون تلقى رفضا من مسؤولي نادي سانتوس لضم بوجبا خلال الميركاتو الشتوي؛ نظرا لابتعاد اللاعب عن النشاط طيلة أشهر.

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