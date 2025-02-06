بنك مصر يوقع عقد حساب وسيط مع "سوديك" و"الصافي" للتطوير العقاري بشأن مشروع "أوجامي"

وقع بنك مصر اتفاقية استراتيجية جديدة مع كلًا من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وشركة الصافي للتطوير العقاري، بهدف إنشاء حساب وسيط لتسهيل العمليات المالية بين الأطراف الثلاثة، مما يعزز كفاءة الأداء المالي ويدعم تحقيق أهداف مشروعاتهم المشتركة بمنتهى الدقة والتنظيم، ويأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك مصر لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تعزز من كفاءة الأداء المالي وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الرقمية الحديثة.

وقام بالتوقيع أحمد القاضي- رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر، والمهندس أيمن عامر - مدير عام شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، والمهندس صافي وهبة - رئيس مجلس إدارة شركة الصافي للتطوير العقاري، وقد حضر التوقيع محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر مع نخبة متميزة من قيادات البنك والجهات المشاركة.

المشروع يضم مجموعة من المنشآت الفريدة من نوعها

ويعد مشروع أوجامي أحدث مشروعات سوديك في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي يعد تحفة معمارية تجمع بين الفخامة والابتكار، حيث يضم فندقًا ووحدات سكنية تحمل علامة "نوبو" حصريًا في المنطقة، ويستمد اسم المشروع من جزيرة "أوجامي" اليابانية ويتمتع بإطلالة رائعة على 11 كم من الشواطئ الصناعية، ويمتد المشروع على مساحة تزيد على 440 فدانًا من المناظر الطبيعية الخلابة والتصميمات المعمارية الراقية، كما يتميز بواجهة شاطئية رملية تمتد على مسافة 800 متر، ليمنح السكان جنة ساحلية رائعة الجمال، وتجمع هذه المنطقة في رأس الحكمة بين جمالها الطبيعي وموقعها الاستراتيجي. وسيضم المشروع مجموعة من المنشآت الفريدة من نوعها، مما يجعله وجهة فريدة لأصحاب الذوق الرفيع ممن يبحثون عن أسلوب حياة راق يلبي جميع احتياجاتهم في قلب الساحل الشمالي.

وأشاد أحمد القاضي - رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر بالتعاون المثمر مع الشركتين حيث تأتي هذه الاتفاقية تماشيا مع رؤية البنك لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، ويعد "الحساب الوسيط" ESCROW أداة استراتيجية تهدف إلى إدارة الحركات المالية بطريقة آمنة وفعالة مما يساعد على تحقيق أهداف المشروع بكفاءة، ويحرص بنك مصر دائما على دمج الخدمات التكنولوجية المتطورة عبر مختلف المعاملات بما يتماشى مع معايير التحول الرقمي العالمية، ايمانا بالدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا لمواكبة التطورات الموجودة علي الساحة في القطاع المصرفي في مصر، كما يحرص البنك على تطوير خدماته ومنتجاته بشكل مستمر لتلبية احتياجات عملائه وبما يتماشى مع متطلبات السوق بشكل عام وسوق التطوير العقاري بشكل خاص.

كما أكد محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، على حرص بنك مصر الدائم على تقديم الخدمات والحلول المصرفية المبتكرة لتلبية احتياجات العملاء، ويأتي توقيع هذا العقد استمرارًا للعلاقة الاستراتيجية الممتدة مع شركة سوديك، وتعزيزا لدور البنك في مجال المدفوعات لتسهيل المعاملات التجارية وتوفير وسائل آمنة وسريعة وخلق وسائل الدفع الفعالة كقنوات بديلة لإجراء معاملاتهم بكل سهولة ويسر، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي.

وتعليقًا على هذا التوقيع، قال المهندس أيمن عامر المدير العام لشركة سوديك: "نحن سعداء للغاية بعلاقتنا الاستراتيجية طويلة الأجل مع بنك مصر، أحد أكبر وأعرق البنوك في مصر ومجموعة الصافي للتطوير العقاري والتي تمثل شريكًا استراتيجيًا للشركة. تمثل هذه الشراكة شهادة فعلية على مصداقية سوديك الكبيرة كمطور عقاري وقوة مركزها المالي، وهو ما تؤكده ثقة البنوك المصرية الرائدة في قدرة سوديك على الوفاء بالتزاماتها. "

وقال المهندس صافي وهبة، رئيس مجلس إدارة شركة الصافي للتطوير العقاري: "تعد هذه الاتفاقية نموذجا للتعاون الناجح بين القطاع المصرفي والقطاع العقاري، حيث تجمع بين خبرة بنك مصر في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، وتميز سوديك في تطوير المشاريع العقارية المتميزة، ودور الصافي كشريك استراتيجي يتمتع بخبرة واسعة في مجال التطوير العقاري تعزز قيمة المشروع بمعايير عالمية."

وأكد وهبة تطلع أطراف الاتفاقية الثلاثة إلى تحقيق رؤية مشتركة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة عقارية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي.

ويسعى بنك مصر دائما لتقديم الحلول المصرفية المبتكرة لتقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة للعملاء، ويعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

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