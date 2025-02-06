الخميس 06 فبراير 2025
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رياضة

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام بتروجيت في الدوري

جراديشار
جراديشار

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، تشكيل القلعة الحمراء لمواجهة نظيره بتروجيت، اليوم الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز

تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت

وجاء تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجيت كالتالي: 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، لمواجهة بتروجيت اليوم الخميس في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت اليوم الخميس في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

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