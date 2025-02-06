الخميس 06 فبراير 2025
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رياضة

لاعبو الأهلي يجهزون مفاجأة لـ معلول بعد قيده رسميًّا

على معلول
على معلول

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن لاعبي الفريق اتفقوا على إقامة حفل خاص للاحتفال بزميلهم علي معلول بعد قيده رسميًّا خلال الميركاتو الشتوي الجاري. 

في سياق آخر، يبحث أحمد رضا لاعب خط الوسط الجديد بالنادي الأهلي عن فرصة الظهور الأول مع الفريق في مباراة بتروجيت المرتقبة اليوم، حيث شهدت الساعات الماضية تأكيدات من أعضاء بالجهاز المعاون لمارسيل كولر المدير الفني للفريق بحصوله على الفرصة في جزء من مباراة اليوم. 

ويفتقد النادي الأهلي للعديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة بتروجيت اليوم، حيث يستمر غياب أشرف بنشرقي الوافد الجديد عن قائمة فريق الأهلي أمام بتروجت في الدوري.

ويغيب عمر كمال عن قائمة الأهلي بسبب تعرضه لآلام في العضلة الخلفية.

كما استمر غياب أشرف داري وطاهر محمد ووسام أبو علي بسبب الإصابة على أمل لحاقهم بمواجهة غزل المحلة يوم الثلاثاء.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة بتروجت اليوم الخميس  في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة بتروجت 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: كريم الدبيس ومصطفى العش ورامي ربيعة ومحمد هاني. 

الوسط: مروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور. 

الهجوم: أفشة وحسين الشحات وجراديشار. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، لمواجهة بتروجيت اليوم الخميس في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجيت  في السابعة مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

 

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