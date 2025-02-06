الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

تذكرة ذهبية وتخفيضات تصل لـ50%، مصر للطيران تحتفل بمرور 70 عامًا على تأسيس "الكرنك للسياحة"

مصر للطيران
مصر للطيران

 تحتفل مصر للطيران_الناقل الوطني المصري بالعيد الـسبعين لقطاع السياحة (الكرنك)، والتي تعتبر سادس أقدم شركة سياحة في السوق المصري، تم تأسيسها في التاسع من فبراير عام 1955.

 

تذكرة ذهبية وتخفيضات تصل إلى 50%.. مصر للطيران تحتفل بمرور 70عامًا على تأسيس (الكرنك للسياحة)

وبهذه المناسبة تقدم مصر للطيران عروضًا خاصة واستثنائية لعملائها على تذاكر السفر من مصر إلى جميع الوجهات الخارجية تصل إلى 50% على الدرجة السياحية و25% على درجة رجال الأعمال، هذا وتتطبق هذه التخفيضات على التذاكر التي يتم شراؤها يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025 والذي يوافق الذكرى 70 لإنشاء الكرنك، ويسري العرض على شبكة خطوط مصر للطيران باستثناء جدة والمدينة المنورة وبيروت، وذلك من خلال كافة مكاتب الكرنك ومصر للطيران على مستوى الجمهورية. 

 

ولأول مرة سوف يتم طرح (التذكرة الذهبية) للعملاء من خلال مكاتب بيع قطاع السياحة (الكرنك) فقط بفروعه بمدينة نصر وقصر النيل ومكاتبه في مختلف المحافظات، والتي سيتم السحب عليها للفائزين بتذاكر طيران مجانية وهدايا أخرى وذلك خلال يوم 9 فبراير 2025 وحتى نفاذ التذاكر الذهبية، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين من خلال صفحة قطاع السياحة (الكرنك) على فيسبوك  Egyptair Tourism – Karnak.

وجه المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة لجميع العاملين بقطاع السياحة (الكرنك) معربًا عن تقديره لجهودهم وأدائهم المشرف، وحثهم على بذل المزيد من الجهود المخلصة للحفاظ على المكانة الرائدة والتاريخية للشركة في مجال السياحة الترفيهية والدينية وكذلك تنظيم المؤتمرات والمعارض. 

ومن جانبه أكد الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن الشركة استكملت خطة تحديث أسطول النقل السياحي لقطاع السياحة (الكرنك) من الليموزين إلى الاتوبيسات السياحية وذلك في إطار خطتها الطموحة للتوسع وفتح أفاق جديدة، وأضاف عليان أنه استكمالًا لتلك المنظومة فسوفةيتم تحديث الموقع الإلكترونى الخاص بالكرنك ليتم الحجز من خلاله مباشرة من جميع أنحاء العالم مما يساهم في زيادة أعداد السائحين ويعزز مكانة الكرنك فى المنافسة مع شركات السياحة العالمية.

وأوضح  أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك)، أنه في ظل الخطة الاستراتيجية الطموحة لمصر للطيران لتعظيم العائد - من خلال تطوير الأسطول السياحى وتحديث نظام الحجز الإلكتروني بالكامل بما يسهم في زيادة الإيرادات وخاصة من العملات الأجنبية، فإنه جار العمل حاليًا للإعداد لتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين قطاع السياحة (الكرنك) وعدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وأيضًا المؤسسات والشركات الخاصة وذلك لحجز تذاكر الطيران وتوفير البرامج السياحية المختلفة سواء المحلية أو الدولية وأيضا توفير برامج الحج والعمرة وتنفيذ المؤتمرات والمعارض لتلك الجهات.

وكشف راتب أنه يتم لأول مرة في تاريخ شركات السياحة إصدار عملة نقدية تذكارية متداولة تحمل شعار الكرنك واسم مصر للطيران وذلك بالتعاون مع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، وأيضًا إصدار عدد من الطوابع التذكارية المختلفة لأهم المعالم السياحية بمصر تحمل شعار الاحتفالية بالعيد 70 للكرنك للسياحة.

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