الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

حجز مالكة مطبعة بتهمة حيازة 56 ألف عبوة عطور عالمية مقلدة بالسلام

حجز متهمة، فيتو
حجز متهمة، فيتو

أمرت نيابة السلام بحجز مالكة مطبعة بتهمة حيازة 56 ألف عبوة كرتونية لعطور عالمية مقلدة ومنسوخة داخل مطبعة "بدون ترخيص" بمدينة السلام لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكة مطبعة "بدون ترخيص" – كائنة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. 


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول وعثر بداخل المطبعة على (56 ألف عبوة كرتونية جاهزة وتحت التجهيز لعطور عالمية مقلدة ومنسوخة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات  بالمشاركة مع مالكة المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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نيابة السلام الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة

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