الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 56 ألف عبوة عطور عالمية مقلدة داخل مطبعة بمدينة السلام

ضبط 56 ألف عبوة كرتونية
ضبط 56 ألف عبوة كرتونية لعطور عالمية

ضبطت  الإدارة العامة لمباحث المصنفات، 56 ألف عبوة كرتونية لعطور عالمية مقلدة ومنسوخة داخل مطبعة "بدون ترخيص" بمدينة السلام.
   


 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالكة مطبعة "بدون ترخيص" – كائنة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. 

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول وعثر بداخل المطبعة على (56 ألف عبوة كرتونية جاهزة وتحت التجهيز لعطور عالمية مقلدة ومنسوخة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات  بالمشاركة مع مالكة المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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أصحاب الحقوق المادية والأدبية الإدارة العامة لمباحث المصنفات بدائرة قسم شرطة السلام الملكية الفكريه النيابة العامة دائرة قسم شرطة السلام حقوق حماية حقوق الملكية الفكرية

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