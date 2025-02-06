الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: انسحاب إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان خطير للغاية

الأمم المتحدة، فيتو
الأمم المتحدة، فيتو

 قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن انسحاب دولة الاحتلال من مجلس حقوق الإنسان خطير للغاية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باسكال سيم، أن إسرائيل ليست عضوًا في المجلس، وبالتالي لا يمكنها الانسحاب من هيئة ليست عضوًا فيها.

 

إسرائيل ومجلس حقوق الإنسان

وقال سيم في تصريحات صحفية: "إسرائيل تتمتع بصفة مراقب في مجلس حقوق الإنسان، مثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست من بين أعضاء المجلس الـ47. لا يمكن لدولة مراقب أن تنسحب من هيئة ليست عضوًا فيها".

 

انسحاب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان

جاءت تصريحات المتحدث الأممي ردا على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي أعلن أن إسرائيل ترحب بقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، مضيفًا أن إسرائيل أيضًا "ستوقف مشاركتها في المجلس".

والثلاثاء، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الدولية.

وتأسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2006 كهيئة فرعية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعنى برصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم.

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الأمم المتحدة دولة الإحتلال مجلس حقوق الانسان إسرائيل الولايات المتحدة ترامب

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