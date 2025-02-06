الخميس 06 فبراير 2025
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أخبار مصر

نقيب الإعلاميين يلتقي رئيس شعبة المصورين الصحفيين لرسم خارطة الطريق للتدريب التحويلي

نقيب الإعلاميين يلتقى
نقيب الإعلاميين يلتقى رئيس شعبة المصورين الصحفيين
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التقى الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مجدى إبراهيم رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين؛ لبحث سبل التعاون بينهما، وذلك بحضور الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي.

نقيب الإعلاميين يلتقى رئيس شعبة المصورين الصحفيين لرسم خارطة الطريق للتدريب التحويلى

 

بحث الطرفان أوجه التعاون وما يمكن أن تقدمه نقابة الإعلاميين لشعبة المصورين الصحفيين تحديدا فى مشروعات كبيرة، أولها التدريب التحويلى للمصوريين الصحفيين الفوتوغرافيين لتدريبهم على أحدث تقنيات تصوير الفيديو لإعادة تأهيلهم لسوق العمل فى المجالين "الصحفى والإعلامى"، ثانيها بحث الأطر القانونية للحصول على التصريحات القانونية للتصوير الخارجى، ثالثها مخاطبة الجهات المعنية بخدمات الإنترنت لإعطاء عروض ومنح إضافية لتسهيل مهمة عمل الإعلاميين والمصورين الصحفيين ومصورى الفيديو.

وأكد الطرفان أن التعاون لابد أن يقوم قائم على الأرض بين كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يسهم فى تقديم رسالة مهنية تساعد فى رفع درجات الوعى لدى المواطنين وتنويره وتثقيفه وذلك لمساعدة جميع الأدوات فى نقل رسالة صادقة متكاملة، فالكلمة تؤكدها الصورة وذلك على حد قول الطرفين.

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