الأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية تتقدم 96 مركزًا عالميًّا

حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية تقدمًا ملحوظًا في تصنيف ويبومتريكس العالمي للجامعات، حيث احتلت المركز 1781 في تقييم يناير 2025، من بين أكثر من 32 ألف جامعة على مستوى العالم.

وتقدمت الأكاديمية في تقييم يناير 2025 بمقدار 96 مركزًا مقارنة بتقييم يناير 2024، حيث كانت قد احتلت المركز الـ1877.

وعلى المستوى المحلي، احتلت الأكاديمية المركز الـ15 بين الجامعات المصرية، مما يعكس تقدمًا ملموسًا، حيث كانت في المركز الـ19 في تقييم يناير 2024، بنسبة تصل إلي 21% على مستوى الجامعات في مصر.

وهنأ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أسرة الأكاديمية على هذا التقدم الملموس في تصنيف ويبومتريكس، وهو ما يعكس الجهود المستمرة والإصرار على تعزيز التميز في جميع المجالات.

وقال "عبد الغفار": "إن هذا الإنجاز ليس مجرد أرقام، بل هو نتيجة للعمل الجماعي من قبل جميع أسرة الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس ومراكز مسؤولية وطلاب وموظفين".

كما توجه الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة رفع التصنيف برئاسة الدكتور غادة القط على الجهود المستمرة والمساهمة بشكل فعال للارتقاء بترتيب الأكاديمية في ذلك التقييم الدولي.

وتضم لجنة رفع التصنيف كل من: الدكتور غادة القط رئيس اللجنة، وعضوية كل من: المهندسة إيمان عيد، الدكتورة سارة السعدني، الدكتور أحمد غزال، هبة العشري، المهندس محمد عبد العال، الدكتور محمد الشايب، المهندس محمد منجي، الدكتور وائل عبد اللطيف، الدكتور عمرو الحلو، الدكتور محمد يوسف، الدكتور محمد أبو العزم، ونهى أبو زهرة، وبسنت أحمد، والدكتورة أمنية درويش.

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