وزيرة التنمية المحلية تبحث مع سفيرة البحرين مجالات تمكين المرأة والتدريب وتأهيل الكوادر

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين في مصر والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال التنمية المحلية وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي ومصطفى الخاجة مستشار بسفارة البحرين.

منال عوض تؤكد عمق العلاقات المصرية البحرينية

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، عمق العلاقات المصرية البحرينية، ومستوى التقدم الذى وصلت إليه بمتابعة قيادتى البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والتي تصب دومًا في مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيرة إلى أن العلاقات بين مصر والبحرين نموذجًا يحتذى به للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في كافة المجالات.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية دور الوزارة الذى تقوم به للتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية وبين الـ27 محافظة بما يساهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية.

ومن جهتها، قدمت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل التهنئة للدكتورة منال عوض لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ عربي وكذا توليها منصب وزارة التنمية المحلية كأول سيدة مصرية، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.

كما أشارت سفيرة البحرين إلى أن العلاقات بين الدولتين راسخة وعميقة وتاريخية، لافتة إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المشترك في ملفات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية ومن بينها مجالات تمكين المرأة والتدريب وتأهيل الكوادر المحلية والتعاون بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد الإدارة العامة بالبحرين، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات المصرية والوزارات المعنية بعمل الإدارة المحلية في مملكة البحرين بما يساهم فى تعظيم العلاقات القوية بين قيادتى البلدين.

‎وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مصر ومملكة البحرين لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال التنمية المحلية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة مواطني البلدين.

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