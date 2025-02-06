الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

الحبس عامين لعصابة سرقة الهواتف المحمولة في الوايلي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح الوايلي بالحبس عامين لـ 3عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق المغافلة بمنطقة الوايلي بالقاهرة.


وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة في منطقة الوايلي.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 عاطلين-  بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة في دائرة قسم شرطة الوايلي.


وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 5 واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنح الوايلي سرقة الهواتف المحمولة منطقة الوايلى

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