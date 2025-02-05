المشدد 3 سنوات لعاطلين للاتجار في الهيروين بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين بالسلام.

كشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما علي كمية من الهيروين وزنت نصف كيلو قبل ترويجها، بقصد الكسب غير المشروع منها.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغا يفيد بقيام متهمين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الهيروين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.