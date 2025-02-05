الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطلين للاتجار في الهيروين بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة وترويج مخدر الهيروين بالسلام.

كشفت التحريات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما علي كمية من الهيروين وزنت نصف كيلو قبل ترويجها، بقصد الكسب غير المشروع منها.


تعود تفاصيل  الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السلام بلاغا يفيد بقيام متهمين بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وعثر بحوزتهما علي كمية من الهيروين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

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محكمة جنايات القاهرة السلام قسم شرطة السلام النيابة العامة

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