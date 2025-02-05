وكيل الصحفيين: مصر والنرويج تواجهان العرقلة المنهجية لإسرائيل على"الأونروا"

أوضح الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، أن ما تقوم به منظمة الأونروا لتقديم خدمات إنسانية للاجئين الفلسطينيين منذ 75 عامًا، عمل عظيم سيكتبه لها التاريخ، وأن هناك جهودًا مشتركة بين مصر والنرويج تقوم بعملها فى هذا الشأن وهو ما أكده البيان المشترك الأخير بين البلدين.

عرقلة عمل منظمة الأونروا

وقال خلال الحوار المفتوح الذي نظمته لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة برئاسته، مع سفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال وإيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بمنظمة الأونروا:" إن البيان المشترك عبر عن القلق العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وأضاف: "فالجانبان المصري والنرويجي يشددان على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة".

تاريخ الأونروا مع الفلسطينيين



وتابع:" فإن الأونروا تمثل الذاكرة الجمعية للاجئين الفلسطينيين، لذا حرصنا على لقاء إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بالمنظمة داخل نقابة الصحفيين لتتحدث عن هذه القضية فى حضور سفيرة النرويج بالقاهرة.

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