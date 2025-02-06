الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

نص التقرير الطبي لطفلين أصيبا عقب سقوطهما من علو بعين شمس

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

 تسلمت  نيابة عين شمس التقرير الطبي لطفلين يحملان الجنسية السودانية سقطا من الطابق السادس بعين شمس.

وتبين من التقرير إصابة الطفلين بكسور في الرسغين الأيمن والأيسر، وجروح تهتكية بالقدمين، وتم عمل تثبيت كسر عظمتي الشظية والقصبة بسلوك معدنية.

استمعت نيابة عين شمس لأقوال أهل طفلين يحملان الجنسية السودانية سقطا من الطابق السادس بعين شمس.

وقال أهل الطفلين إنهم لا يشتبهون في أحد جنائيا مضيفين أن طفليهما كان يلعبان أعلى الشرفة فتسلقاها في غفلة منهما أثناء إعداد والدتهما الطعام.

وأضاف أهل الطفلين أنهما سقطا أرضا دون تدخل من أحد، مشيرين إلى أنهم لا يتهمون أحدا.

تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس إخطارا من مستشفى هليوبوليس يفيد باستقبالها طفلين مصابين بكسور ادعاء سقوط من علو، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن الطفلين أثناء لعبهما بشقتهما الكائنة بالطابق السادس اختل توازنهما وسقطا في منور العقار فأصيبا إصابات بالغة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس عين شمس قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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